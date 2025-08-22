  • Спортс
  Grand Chess Tour. Сент-Луис. 5-й тур. Каруана встретится с Со, Фируджа сыграет с Ароняном, другие партии
Grand Chess Tour. Сент-Луис. 5-й тур. Каруана встретится с Со, Фируджа сыграет с Ароняном, другие партии

22 августа пройдет пятый тур шахматного турнира Sinquefield Cup.

Начало партий – 20:30 по московскому времени (22 августа)

Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) – Гукеш Доммараджу (Индия)

Фабиано Каруана (США) – Уэсли Со (США)

Сэм Севян (США) – Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан)

Алиреза Фируджа (Франция) – Левон Аронян (США)

Максим Вашье-Лаграв (Франция) – Рамешбабу Прагнанандха (Индия)

Турнирное положение: Каруана – 3 очка, Аронян, Прагнанандха – по 2,5, Со, Вашье-Лаграв, Севян, Фируджа, Гукеш – по 2, Дуда – 1,5, Абдусатторов – 0,5.

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии плюс 30 секунд на ход, начиная с первого.

