Grand Chess Tour. Сент-Луис. 5-й тур. Каруана встретится с Со, Фируджа сыграет с Ароняном, другие партии
22 августа пройдет пятый тур шахматного турнира Sinquefield Cup.
5-й этап
Sinquefield Cup
Сент-Луис, США
5-й тур
Начало партий – 20:30 по московскому времени (22 августа)
Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) – Гукеш Доммараджу (Индия)
Фабиано Каруана (США) – Уэсли Со (США)
Сэм Севян (США) – Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан)
Алиреза Фируджа (Франция) – Левон Аронян (США)
Максим Вашье-Лаграв (Франция) – Рамешбабу Прагнанандха (Индия)
Турнирное положение: Каруана – 3 очка, Аронян, Прагнанандха – по 2,5, Со, Вашье-Лаграв, Севян, Фируджа, Гукеш – по 2, Дуда – 1,5, Абдусатторов – 0,5.
ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии плюс 30 секунд на ход, начиная с первого.
