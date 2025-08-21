Grand Chess Tour. Сент-Луис. 4-й тур. Гукеш сыграет с Вашье-Лагравом, Каруана против Абдусатторова, другие партии
21 августа пройдут партии четвертого тура Sinquefield Cup по шахматам.
5-й этап
Sinquefield Cup
Сент-Луис, США
4-й тур
Начало партий – 20:30 по московскому времени.
Уэсли Со (США) – Алиреза Фируджа (Франция)
Левон Аронян (США) – Ян-Кшиштоф Дуда (Польша)
Гукеш Доммараджу (Индия) – Максим Вашье-Лаграв (Франция)
Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – Сэм Севян (США)
Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) – Фабиано Каруана (США)
Турнирное положение: Каруана, Аронян, Прагнанандха – по 2, Со, Вашье-Лаграв, Севян, Фируджа, Гукеш – по 1,5, Дуда – 1, Абдусатторов – 0,5.
ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии плюс 30 секунд на ход, начиная с первого.
