Grand Chess Tour. Сент-Луис. 3-й тур. Абдусатторов сыграет с Прагнанандхой, Каруана против Фируджи, другие партии
20 августа пройдут партии третьего тура турнира по шахматам Sinquefield Cup.
Grand Chess Tour
5-й этап
Sinquefield Cup
Сент-Луис, США
3-й тур
Начало партий – 20:30 по московскому времени.
Сэм Севян (США) – Гукеш Доммараджу (Индия)
Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) – Рамешбабу Прагнанандха (Индия)
Фабиано Каруана (США) – Алиреза Фируджа (Франция)
Максим Вашье-Лаграв (Франция) – Левон Аронян (США)
Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) – Уэсли Со (США)
Турнирное положение: Аронян, Прагнанандха, Фируджа – по 1,5, Каруана, Со, Вашье-Лаграв, Севян, Гукеш – по 1, Дуда – 0,5, Абдусатторов – 0.
ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии плюс 30 секунд на ход, начиная с первого.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости