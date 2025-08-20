  • Спортс
Grand Chess Tour. Сент-Луис. 3-й тур. Абдусатторов сыграет с Прагнанандхой, Каруана против Фируджи, другие партии

20 августа пройдут партии третьего тура турнира по шахматам Sinquefield Cup.

Grand Chess Tour

5-й этап

Sinquefield Cup

Сент-Луис, США

3-й тур

Начало партий – 20:30 по московскому времени.

Сэм Севян (США) – Гукеш Доммараджу (Индия)

Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) – Рамешбабу Прагнанандха (Индия) 

Фабиано Каруана (США) – Алиреза Фируджа (Франция) 

Максим Вашье-Лаграв (Франция) – Левон Аронян (США)

Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) – Уэсли Со (США)

Турнирное положение: Аронян, Прагнанандха, Фируджа – по 1,5, Каруана, Со, Вашье-Лаграв, Севян, Гукеш – по 1, Дуда – 0,5, Абдусатторов – 0.

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии плюс 30 секунд на ход, начиная с первого.

