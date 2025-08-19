Grand Chess Tour. Сент-Луис. 2-й тур. Прагнанандха сыграет с Каруаной, Аронян против Севяна и другие партии
19 августа пройдут партии второго тура турнира по шахматам Sinquefield Cup.
Grand Chess Tour
5-й этап
Sinquefield Cup
Сент-Луис, США
2-й тур
Начало партий – 20:30 по московскому времени.
Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – Фабиано Каруана (США)
Левон Аронян (США) – Сэм Севян (США)
Уэсли Со (США) – Максим Вашье-Лаграв (Франция)
Алиреза Фируджа (Франция) – Ян-Кшиштоф Дуда (Польша)
Гукеш Доммараджу (Индия) – Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан)
Турнирное положение: Аронян, Прагнанандха – по 1, Каруана, Со, Вашье-Лаграв, Дуда, Севян, Фируджа – по 0,5, Абдусатторов, Гукеш – по 0.
ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии плюс 30 секунд на ход, начиная с первого.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
