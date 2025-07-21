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Гунина о допуске женской сборной к командному ЧМ: «Однозначно будем бороться за медали. Неудачное выступление россиянок на Кубке мира – не показатель»

Шахматистка Гунина высказалась о допуске женской сборной России к командному ЧМ.

Сегодня стало известно, что Международная шахматная федерация (ФИДЕ) допускает российскую женскую сборную к командному чемпионату мира. Турнир пройдет в ноябре 2025 года в испанском Линаресе. Россиянки смогут участвовать в нейтральном статусе – под флагом ФИДЕ.

– Как восприняли новость о возвращении нашей сборной на ЧМ? Пусть и под флагом ФИДЕ.

– С одной стороны, такие разговоры ходили еще в прошлом году. С другой, уже как-то и не верилось, что у меня будет возможность сыграть за сборную на командном турнире.

В глубине души надеялась на это, но думала, что шансы совсем призрачные. Поэтому я, конечно, очень рада. Да, пока без флага, но все понимают, какую страну мы представляем. Уже не первый год мы выступаем в нейтральном статусе на индивидуальных турнирах.

Очень жаль, что мы пропустили так много стартов после отстранения в начале 2022 года. Командные турниры – это не только возможность защищать честь страны, отличная атмосфера, но и возможность для шахматистов неплохо заработать. Львиную долю суммы на покупку квартиры я получила именно на командниках.

– Что скажете о силе нашей команды? Будет бороться за медали?

– По сравнению с 2021 годом у нас две потери. Но при этом у нас по-прежнему есть два игрока топ-10 (Александра Горячкина и Екатерина Лагно), Полина Шувалова совсем рядом. Есть и опытные ветераны, и совсем молодые талантливые девушки. Та же Анна Шухман в последние годы выступает очень здорово, ярко проявила себя на дебютном Кубке мира.

Есть еще сильные молодые девушки. Так что у нас будет вполне конкурентоспособная команда. Однозначно будем бороться за медали. Не самое удачное выступление россиянок на текущем Кубке мира-2025 – не показатель. Нокаут-система – очень сложный формат, в нем всегда хватает сенсаций.

– Теперь будем надеяться, что допустят и мужскую команду.

– Да, безусловно. Уверена, что скоро допустят все наши сборные. Все-таки положительные примеры других международных спортивных федераций сыграли свою роль. За это им большое спасибо, – сказала Валентина Гунина

Российские шахматистки впервые не вышли в 1/4 финала Кубка мира. Ранее было две победы на двух турнирах

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт-Экспресс
Валентина Гунина
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Командный чемпионат мира среди женщин
logoСпорт-Экспресс
logoАлександра Горячкина
Екатерина Лагно
Полина Шувалова
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