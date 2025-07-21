Дмитрий Губерниев: «Процесс допуска российских спортсменов продолжается, но это касается только летних видов. В зимних – пока швах»

Губерниев отметил прогресс в процессе возвращения российских спортсменов.

Сегодня стало известно, что Международная шахматная федерация (ФИДЕ) допускает российскую женскую сборную к командному чемпионату мира. Турнир пройдет в ноябре 2025 года в испанском Линаресе. Россиянки смогут участвовать в нейтральном статусе – под флагом ФИДЕ.

Последний раз женская сборная России по шахматам выступала на командном чемпионате мира в 2021 году. Россиянки дважды выигрывали турнир.

«Отличная новость от ФИДЕ. Процесс допуска российских спортсменов продолжается, но это касается только летних видов. В зимних видах пока швах, в биатлоне, лыжных гонках пока сложно рассчитывать на допуск.

Международная федерация гандбола сказала важные слова, шахматистов допускают в командных видах. Противодействие возвращению россиян по-прежнему есть, но процесс уже запущен, лед тронулся. Нам нужно дальше продолжать свою активность на дипломатических спортивных фронтах. Спортсмены должны выступать», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.