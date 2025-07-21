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«Хотелось бы в ходах ФИДЕ большей уверенности». В Федерации шахмат России рассчитывают на допуск всех сборных России до турниров

В Федерации шахмат России надеются на допуск всех сборных страны до турниров.

Ранее Международная шахматная федерация (ФИДЕ) допустила женскую сборную России к участию в командном чемпионате мира в нейтральном статусе. Соревнования пройдут в ноябре 2025 года в испанском Линаресе.

«Безусловно, это положительное решение. Мы ждем такого же шага в отношении нашей мужской сборной. МОК давным-давно принял решение, что вопрос допуска сборных – это прерогатива международных федераций, но ФИДЕ ведет себя не очень активно. Хотелось бы в их ходах большей уверенности», – сказал исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев.

«Это хорошая новость о допуске наших женщин. Уверен, что наши девочки порадуют нас успешным выступлением и медалями, – сказал Филатов. – Ждем и по нашей мужской сборной положительного решения в ближайшее время», – заявил президент ФШР Андрей Филатов.

В 2022 году ФИДЕ запретила сборным России играть в командных турнирах. Однако в январе 2025-го федерация допустила к участию в соревнованиях юношеские сборные до 18 лет, а также команды шахматистов с ограниченными возможностями.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
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