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Дворкович о допуске женской сборной России: «Ожидаем письма от МОК в течение 7-10 дней. По предварительным данным, они поддерживают наше решение»

Аркадий Дворкович высказался о допуске женской сборной России к командному ЧМ.

Сегодня стало известно, что Международная шахматная федерация (ФИДЕ) допускает российскую женскую сборную к командному чемпионату мира. Турнир пройдет в ноябре 2025 года в испанском Линаресе. Россиянки смогут участвовать в нейтральном статусе – под флагом ФИДЕ.

В 2022 году ФИДЕ запретила сборным России играть в командных турнирах. Однако в январе 2025-го федерация допустила к участию в соревнованиях юношеские сборные до 18 лет, а также команды шахматистов с ограниченными возможностями.

«Основной принцип ФИДЕ – «спорт вне политики», это наше последовательное убеждение, которому мы следуем. В то же самое время, как признанная МОК международная федерация, мы должны следовать их рекомендациям, это еще раз подчеркнули делегаты генеральной ассамблеи ФИДЕ на последнем заседании в прошлом году.

С учетом этого Международная шахматная федерация постоянно проводила консультации с МОК и сверялась с практикой других федераций. В качестве первого шага в январе этого года совет ФИДЕ после согласования МОК допустил к участию под нейтральным флагом юношеские команды из России и паралимпийцев. Юноши примут участие во всемирной юношеской олимпиаде в августе в Колумбии, паралимпийцы стартуют в октябре в Казахстане.

На состоявшемся 18 июля совете ФИДЕ мы обсудили вопрос допуска женской сборной России (также под флагом ФИДЕ) к командному чемпионату мира, который должен состояться в ноябре в Испании.

Учитывая практику ряда федераций, уже давших допуск – в плавании, гребле, дзюдо, фехтовании, гимнастике – и консультации с МОК, совет допустил женскую команду России под флагом нашей организации до участия при условии получения соответствующего письма МОК.

Мы ожидаем данное письмо в течение 7-10 дней. Согласно предварительным консультациям, Международный олимпийский комитет поддерживает наше решение», – сказал президент ФИДЕ Дворкович.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
logoЖенская сборная России
logoАркадий Дворкович
Командный чемпионат мира среди женщин
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