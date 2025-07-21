ФИДЕ допустила женскую сборную России по шахматам до командного ЧМ в нейтральном статусе

ФИДЕ допустила женскую сборную России до командного чемпионата мира.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной шахматной федерации (ФИДЕ ).

Турнир пройдет в ноябре 2025 года в испанском Линаресе. Россиянки смогут участвовать в нейтральном статусе – под флагом ФИДЕ.

В 2022 году ФИДЕ запретила сборным России играть в командных турнирах. Однако в январе 2025-го федерация допустила к участию в соревнованиях юношеские сборные до 18 лет, а также команды шахматистов с ограниченными возможностями.