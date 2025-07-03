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Филатов о выборах главы ФИДЕ: «Поддержим любого кандидата, который пообещает вернуть нам флаг и гимн и допустит наши сборные к международным соревнованиям»

В ФШР рассказали, какого кандидата на пост президента ФИДЕ готовы поддержать.

Ранее Кирсан Илюмжинов, возглавлявший организацию с 1995-го по 2018 годы, объявил о желании вновь участвовать в выборах. Сейчас ФИДЕ возглавляет Аркадий Дворкович

«Выборы главы ФИДЕ ожидаются в следующем году. И мы поддержим любого кандидата, который пообещает вернуть нам флаг и гимн и допустит наши сборные к международным соревнованиям. А также прекратит дискриминационную политику по отношению к нашим шахматистам», – сказал президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов.

Илюмжинов заявил, что намерен баллотироваться на пост президента ФИДЕ и вернуть российским шахматистам флаг и гимн

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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logoАркадий Дворкович
logoКирсан Илюмжинов
Андрей Филатов
ФШР
ТАСС
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