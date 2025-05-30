Вопрос возвращения сборных России на турниры ФИДЕ могут рассмотреть до конца года

Возможность возвращения сборных России на турниры ФИДЕ обсудят в этом году.

Об этом сообщил президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович .

В конце января ФИДЕ объявила о решении допустить шахматистов из России и Беларуси к командным юношеским соревнованиям для спортсменов не старше 18 лет, а также турнирам для игроков с ограниченными возможностями.

«Мы уже приняли решение о восстановлении возможности играть детским, юношеским, а также паралимпийским командам. Все остальное в этом году в любом случае будем обсуждать.

В этом году у нас не так много командных турниров, а в индивидуальных турнирах все наши шахматисты в любом случае участвуют. Что касается всего остального, на каждом заседании совета и в других форматах эта тема поднимается, все время обсуждаем. Надеюсь, что в какой-то момент мы сможем принять решение, которого мы все ждем», – сказал Дворкович.