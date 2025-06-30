Крамник об иске против шахматиста Навары: «Я готов к мирному урегулированию, но это не может быть односторонним действием»

Крамник назвал условия, при которых он будет готов отозвать иск против Навары.

Ранее Владимир Крамник опубликовал статистические данные, согласно которым чех Давид Навара и другие шахматисты могли обманывать во время игр. Навара подал жалобу в ФИДЕ, а Крамник, в свою очередь, подал иск на чеха за клевету.

«Уважаемое правление ФИДЕ, спасибо, что наконец‑то обратили на меня внимание, спустя месяц после того, как я отправил вам письмо. Как говорится, лучше поздно, чем никогда.

Около года назад я отправил в ФИДЕ официальное письмо с просьбой представить и обсудить статистические методы и данные, которыми располагает моя команда, но даже не получил ответа. Я рад, что наконец‑то ФИДЕ решила рассмотреть этот вопрос, но хотел бы знать, кто именно будет этим заниматься. При всем уважении у меня мало оснований доверять компетентности мистера Ригана, поскольку он даже не смог предоставить правильный анализ результатов в важном деле гроссмейстера Шевченко, совершив серьезную ошибку, которая повлияла на окончательное решение комитета по этике. Излишне говорить, что письмо, отправленное в ФИДЕ с сообщением об этой и некоторых других ошибках в этом отчете, как обычно, осталось без ответа. Тем не менее я с радостью приму ваше предложение предоставить для изучения данные...

Теперь о деле Навары. Существуют не вызывающие сомнений документальные доказательства, свидетельствующие о ложности заявлений, опубликованных Наварой, которые я уже много раз приводил в различных публикациях. Тем не менее некоторые СМИ и сам Навара полностью проигнорировали эти факты и мои неоднократные просьбы удалить публикации, не говоря уже о публичном опровержении...

Все, о чем я просил, – прекратить эту неэтичную кампанию по дискредитации со стороны многочисленных «уважаемых членов шахматного сообщества», но она была единодушно проигнорирована. Количество клеветнических публикаций, не соответствующих действительности, уже исчисляется сотнями... Все мои просьбы изучить это дело не были рассмотрены. Я не изображаю из себя жертву, а просто пытаюсь донести свою точку зрения. С меня более чем достаточно несправедливого и неэтичного обращения, и я больше не желаю быть козлом отпущения и объектом, вероятно, организованной неоднократной клеветы.

Даже после всего, что произошло в последнее время, я готов к мирному урегулированию, но это не может быть односторонним действием и не будет им. Я прекращу судебное дело против Навары только при условии, что эти сайты удалят все материалы и порочащие репутацию заявления и публично принесут извинения. В противном случае мой единственный выход – продолжить гражданский процесс и, вероятно, вскоре начать уголовный», – говорится в письме Крамника, опубликованном в соцсети.

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