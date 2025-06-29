ФИДЕ призвала Крамника отозвать иск о клевете против шахматиста Навары.

Ранее Крамник опубликовал статистические данные, согласно которым чех Давид Навара и другие шахматисты могли обманывать во время игр. Навара подал жалобу в ФИДЕ, а Крамник, в свою очередь, подал иск на чеха за клевету.

«Мы серьезно обеспокоены тем, как господин Крамник излагает свои мысли, нанося большой вред шахматному сообществу. Он должен признать, что это не просто его мнение или вопросы – это очень четкая позиция, исходящая от бывшего чемпиона мира, она может разрушить карьеры и благополучие некоторых игроков.

Нынешняя дискуссия существенно повлияла на такого уважаемого представителя шахматного сообщества, как гроссмейстер Давид Навара, и привела к иску о клевете, поданному гроссмейстером Крамником против Навары. Мы хотим еще раз подчеркнуть, что на протяжении всей своей шахматной карьеры гроссмейстер Навара заслужил безупречную репутацию образцового игрока.

Шахматное сообщество хорошо знает, что Давид – человек очень чувствительный и принципиальный, особенно ранимый в случае подозрений в нечестной игре.

Не вдаваясь в юридический или стилистический анализ сделанных заявлений, мы считаем, что взаимное уважение и сочувствие между коллегами должны быть превыше всего. Мы твердо убеждены, что иск против гроссмейстера Навары должен быть отозван как можно скорее в интересах всего шахматного сообщества.

Мы искренне надеемся, что гроссмейстер Крамник предпримет этот морально оправданный шаг, который, как мы считаем, будет приветствоваться шахматным сообществом в целом.

Как всемирная шахматная организация мы очень серьезно относимся к вопросу честной игры – как в обычных, так и в онлайн-турнирах, особенно учитывая нынешнюю широкую популярность онлайн-платформ и их влияние на развитие шахмат во всем мире.

В связи с этим методы, публично предложенные гроссмейстером Крамником, заслуживают тщательного рассмотрения и оценки с точки зрения практической применимости. ФИДЕ создаст специальную рабочую группу для оценки этих методов и приглашает его представить подробности своего подхода и статистические данные для официальной оценки нашей организацией», – сообщили в ФИДЕ .

«Я мог совершить суицид». Топ-шахматист оскорбился из-за постов Крамника про читерство