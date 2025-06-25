UzChess Cup. 8-й тур. Непомнящий сыграет с Абдусатторовым, Прагнанандха против Эригайси и другие партии
Непомнящий сыграет с Абдусатторовым в восьмом туре UzChess Cup.
UzChess Cup
Узбекистан, Ташкент
8-й тур
Начало – 13.00 по московскому времени (26 июня)
Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – Арджун Эригайси (Индия)
Аравинд Читамбарам (Индия) – Рихард Раппорт (Венгрия)
Нодирбек Якуббоев (Узбекистан) – Жавохир Синдаров (Узбекистан)
Пархам Магсудлу (Иран) – Шамсиддин Вохидов (Узбекистан)
Ян Непомнящий (Россия) – Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан)
Турнирное положение: Абдусатторов – 5, Эригайси, Синдаров – по 4,5, Магсудлу – 4, Прагнанандха, Якуббоев – по 3,5, Раппорт, Непомнящий – по 3, Читамбарам, Вохидов – по 2.
ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости