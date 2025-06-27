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UzChess Cup. 9-й тур. Непомнящий сыграет с Вохидовым, Абдусатторов встретится с Прагнанандхой, другие партии

Ян Непомнящий сыграет с Вохидовым в заключительном туре UzChess Cup.

UzChess Cup

Узбекистан, Ташкент

9-й тур

Начало партий – 9.00 по московскому времени.

Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) – Рамешбабу Прагнанандха (Индия)

Шамсиддин Вохидов (Узбекистан) – Ян Непомнящий (Россия)

Жавохир Синдаров (Узбекистан) – Пархам Магсудлу (Иран)

Рихард Раппорт (Венгрия) – Нодирбек Якуббоев (Узбекистан)

Арджун Эригайси (Индия) – Аравинд Читамбарам (Индия) 

Турнирное положение: Абдусатторов – 5,5, Синдаров – 5, Эригайси, Прагнанандха – по 4,5, Раппорт, Магсудлу, Якуббоев – 4, Непомнящий – 3,5, Вохидов – 3, Читамбарам – 2.

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
Шамсиддин Вохидов
Рихард Раппорт
Пархам Магсудлу
UzChess Cup
результаты
Нодирбек Абдусатторов
logoЯн Непомнящий
Рамешбабу Прагнанандха
Жавохир Синдаров
Аравинд Читамбарам
Арджун Эригайси
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