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Непомнящий, Дубов, Артемьев, Мурзин, Горячкина, Лагно выступят на турнире Grand Swiss в Самарканде

ФИДЕ опубликовала список прошедших отбор участников турнира Grand Swiss.

Соревнования пройдут в Самарканде с 3 по 16 сентября.

Среди российских участников «Большой швейцарки» –  Ян НепомнящийДаниил ДубовАндрей Есипенко, Владислав Артемьев, Александр Грищук, Володар Мурзин и Максим Матлаков. В женском турнире выступят Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Полина Шувалова, Лея Гарифуллина, Анна Шухман и Ольга Гиря.

Турнир Grand Swiss является частью отборочного цикла к матчу за звание чемпиона мира по шахматам.

Полный список квалифицировавшихся игроков размещен на сайте Международной шахматной федерации (ФИДЕ). В нем отсутствуют 16-й чемпион мира по шахматам и действующий лидер рейтинга ФИДЕ норвежец Магнус Карлсен, а также американский гроссмейстер Хикару Накамура.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ФИДЕ
logoАндрей Есипенко
Полина Шувалова
Анна Шухман
logoАлександра Горячкина
logoЯн Непомнящий
Лея Гарифуллина
Екатерина Лагно
Ольга Гиря
Даниил Дубов
Владислав Артемьев
logoАлександр Грищук
Максим Матлаков
Grand Swiss Tournament (Большая швейцарка)
logoФИДЕ
logoВолодар Мурзин
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