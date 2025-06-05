Непомнящий, Дубов, Артемьев, Мурзин, Горячкина, Лагно выступят на турнире Grand Swiss в Самарканде

ФИДЕ опубликовала список прошедших отбор участников турнира Grand Swiss.

Соревнования пройдут в Самарканде с 3 по 16 сентября.

Среди российских участников «Большой швейцарки » – Ян Непомнящий , Даниил Дубов , Андрей Есипенко , Владислав Артемьев, Александр Грищук , Володар Мурзин и Максим Матлаков. В женском турнире выступят Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Полина Шувалова, Лея Гарифуллина, Анна Шухман и Ольга Гиря.

Турнир Grand Swiss является частью отборочного цикла к матчу за звание чемпиона мира по шахматам.

Полный список квалифицировавшихся игроков размещен на сайте Международной шахматной федерации (ФИДЕ). В нем отсутствуют 16-й чемпион мира по шахматам и действующий лидер рейтинга ФИДЕ норвежец Магнус Карлсен, а также американский гроссмейстер Хикару Накамура.