Непомнящий, Дубов, Артемьев, Мурзин, Горячкина, Лагно выступят на турнире Grand Swiss в Самарканде
ФИДЕ опубликовала список прошедших отбор участников турнира Grand Swiss.
Соревнования пройдут в Самарканде с 3 по 16 сентября.
Среди российских участников «Большой швейцарки» – Ян Непомнящий, Даниил Дубов, Андрей Есипенко, Владислав Артемьев, Александр Грищук, Володар Мурзин и Максим Матлаков. В женском турнире выступят Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Полина Шувалова, Лея Гарифуллина, Анна Шухман и Ольга Гиря.
Турнир Grand Swiss является частью отборочного цикла к матчу за звание чемпиона мира по шахматам.
Полный список квалифицировавшихся игроков размещен на сайте Международной шахматной федерации (ФИДЕ). В нем отсутствуют 16-й чемпион мира по шахматам и действующий лидер рейтинга ФИДЕ норвежец Магнус Карлсен, а также американский гроссмейстер Хикару Накамура.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ФИДЕ
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