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Мемориал Дворковича. Землянский, Ван Хао, Сарана, Чепаринов, Сюгиров и Саргсян сыграют на турнире

Землянский, Ван Хао, Сарана, Сюгиров сыграют на Мемориале Дворковича в Актобе.

Шахматный турнир пройдет с 22 по 30 июня.

Мемориал Владимира Дворковича

Актобе, Казахстан

Начало 1-го тура – 13:00 по московскому времени (22 июня).

Участники

Ван Хао (Китай)

Алексей Сарана (Сербия)

Шант Саргсян (Армения)

Иван Чепаринов (Болгария)

Бардия Данешвар (Иран)

Санан Сюгиров (Венгрия)

Иван Землянский (Россия)

Аркадий Найдич (Болгария)

Арьян Чопра (Индия)

Эльхам Амар (Норвегия)

Мустафа Йылмаз (Турция)

Па Иниян (Индия)

Адитья Миттал (Индия)

Казыбек Ногербек (Казахстан)

Дмитрий Бочаров (Россия)

Артем Усков (Россия)

Алишер Сулейменов (Казахстан)

ПРИМЕЧАНИЕ: турнир пройдет в 9 туров по швейцарской системе. Контроль времени – 90 минут плюс 30 секунд на ход. Полные результаты и список участников – здесь.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Мемориал Владимира Дворковича
результаты
logoSports – Казахстан
Ван Хао
Иван Чепаринов
Алексей Сарана
Шант Саргсян
Санан Сюгиров
Аркадий Найдич
Бардия Данешвар
Иван Землянский
Алишер Сулейменов
Дмитрий Бочаров
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