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Азиатская лига чемпионов среди клубов. Команды Дубова, Нестерова, Гупты сыграют на турнире

Команды Дубова, Нестерова, Гупты сыграют в Азиатской лиге чемпионов.

Соревнования пройдут с 18 по 25 июня в Ханты-Мансийске. Россия перешла в Азиатскую шахматную федерацию в 2023 году.

Азиатская лига чемпионов среди клубов

Ханты-Мансийск, Россия

Начало – 13:00 по московскому времени (18 июня).

Турнир пройдет по круговой системе. Контроль времени – 90 минут плюс 30 секунд на каждый ход.

Составы команд

КПРФ: Даниил Дубов, Владислав Артемьев, Владимир Малахов, Максим Матлаков, Павел Понкратов (все – Россия).

Югра: Илья Ильюшенок, Ольга Гиря, Алексей Придорожный, Николай Кабанов, Динис Саттаров (все – Россия).

Югорская шахматная академияАрсений НестеровАлексей Гребнев, Савва Ветохин, Рудик Макарян (все – Россия).

Airports Authority of India: Санкальп Гупта, Харшавардхан Г. Б., Харикришнан А. Р., Раахул В. С., Санкет Чакраварти (все – Индия).

Astana: Сатбек Ахмединов, Аслан Айтбаев, Аян Ахметов, Еркин Козганбай, Тимур Кенбейлов (все – Казахстан).

HANGZHOU of China: Му Кэ, Чэнь Инин, Хун Минжэн, Ван Ино (все – Китай).

Lorestan Aflak Chess Club: Махди Голами Орими, Реза Махдави, Арман Хакеми, Абтин Атахан, Саман Фаршадифар (все – Иран).

Manh’s Castle: Бисвас Суброта, Чаудри Аната, Сайед Махфузур Рахман, Сохел Чаудри, Хаке Саджидул (все – Бангладеш).

Uzbekistan Chess Club: Улугбек Тилляев, Акобирхон Сайдалиев, Акбарали Абдухакимов, Садулло Азизов, Мухаммадрахим Абдуллаев (все – Узбекистан).

Zandanshatar Chess Club: Базарын Хатанбаатар, Эрдене Баасансурен, Мягмарсурэн Ганбаяр, Энх-Амгалан Энхрий, Алтан-Улзий Энхтуул (все – Монголия).

Полные результаты – здесь.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Лига чемпионов азиатских шахматных клубов
результаты
Максим Матлаков
Даниил Дубов
Владимир Малахов
Владислав Артемьев
Павел Понкратов
Арсений Нестеров
Алексей Гребнев
Савва Ветохин
Рудик Макарян
Ольга Гиря
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