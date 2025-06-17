Азиатская лига чемпионов среди клубов. Команды Дубова, Нестерова, Гупты сыграют на турнире
Соревнования пройдут с 18 по 25 июня в Ханты-Мансийске. Россия перешла в Азиатскую шахматную федерацию в 2023 году.
Азиатская лига чемпионов среди клубов
Ханты-Мансийск, Россия
Начало – 13:00 по московскому времени (18 июня).
Турнир пройдет по круговой системе. Контроль времени – 90 минут плюс 30 секунд на каждый ход.
Составы команд
КПРФ: Даниил Дубов, Владислав Артемьев, Владимир Малахов, Максим Матлаков, Павел Понкратов (все – Россия).
Югра: Илья Ильюшенок, Ольга Гиря, Алексей Придорожный, Николай Кабанов, Динис Саттаров (все – Россия).
Югорская шахматная академия: Арсений Нестеров, Алексей Гребнев, Савва Ветохин, Рудик Макарян (все – Россия).
Airports Authority of India: Санкальп Гупта, Харшавардхан Г. Б., Харикришнан А. Р., Раахул В. С., Санкет Чакраварти (все – Индия).
Astana: Сатбек Ахмединов, Аслан Айтбаев, Аян Ахметов, Еркин Козганбай, Тимур Кенбейлов (все – Казахстан).
HANGZHOU of China: Му Кэ, Чэнь Инин, Хун Минжэн, Ван Ино (все – Китай).
Lorestan Aflak Chess Club: Махди Голами Орими, Реза Махдави, Арман Хакеми, Абтин Атахан, Саман Фаршадифар (все – Иран).
Manh’s Castle: Бисвас Суброта, Чаудри Аната, Сайед Махфузур Рахман, Сохел Чаудри, Хаке Саджидул (все – Бангладеш).
Uzbekistan Chess Club: Улугбек Тилляев, Акобирхон Сайдалиев, Акбарали Абдухакимов, Садулло Азизов, Мухаммадрахим Абдуллаев (все – Узбекистан).
Zandanshatar Chess Club: Базарын Хатанбаатар, Эрдене Баасансурен, Мягмарсурэн Ганбаяр, Энх-Амгалан Энхрий, Алтан-Улзий Энхтуул (все – Монголия).
Полные результаты – здесь.