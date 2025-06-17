Азиатская лига чемпионов среди клубов. Команды Дубова, Нестерова, Гупты сыграют на турнире

Команды Дубова, Нестерова, Гупты сыграют в Азиатской лиге чемпионов.

Соревнования пройдут с 18 по 25 июня в Ханты-Мансийске. Россия перешла в Азиатскую шахматную федерацию в 2023 году.

Азиатская лига чемпионов среди клубов

Ханты-Мансийск, Россия

Начало – 13:00 по московскому времени (18 июня).

Турнир пройдет по круговой системе. Контроль времени – 90 минут плюс 30 секунд на каждый ход.

Составы команд

КПРФ : Даниил Дубов , Владислав Артемьев , Владимир Малахов , Максим Матлаков , Павел Понкратов (все – Россия).

Югра : Илья Ильюшенок, Ольга Гиря, Алексей Придорожный, Николай Кабанов, Динис Саттаров (все – Россия).

Югорская шахматная академия : Арсений Нестеров , Алексей Гребнев , Савва Ветохин, Рудик Макарян (все – Россия).

Airports Authority of India : Санкальп Гупта, Харшавардхан Г. Б., Харикришнан А. Р., Раахул В. С., Санкет Чакраварти (все – Индия).

Astana : Сатбек Ахмединов, Аслан Айтбаев, Аян Ахметов, Еркин Козганбай, Тимур Кенбейлов (все – Казахстан).

HANGZHOU of China : Му Кэ, Чэнь Инин, Хун Минжэн, Ван Ино (все – Китай).

Lorestan Aflak Chess Club : Махди Голами Орими, Реза Махдави, Арман Хакеми, Абтин Атахан, Саман Фаршадифар (все – Иран).

Manh’s Castle : Бисвас Суброта, Чаудри Аната, Сайед Махфузур Рахман, Сохел Чаудри, Хаке Саджидул (все – Бангладеш).

Uzbekistan Chess Club : Улугбек Тилляев, Акобирхон Сайдалиев, Акбарали Абдухакимов, Садулло Азизов, Мухаммадрахим Абдуллаев (все – Узбекистан).

Zandanshatar Chess Club : Базарын Хатанбаатар, Эрдене Баасансурен, Мягмарсурэн Ганбаяр, Энх-Амгалан Энхрий, Алтан-Улзий Энхтуул (все – Монголия).

Полные результаты – здесь .