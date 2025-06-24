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UzChess Cup. 6-й тур. Непомнящий сыграет с Магсудлу, Прагнанандха против Раппорта, другие партии

Ян Непомнящий сыграет с Пархамом Магсудлу в шестом туре UzChess Cup.

24 июня пройдут очередные партии турнира.

UzChess Cup

Узбекистан, Ташкент

6-й тур

Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – Рихард Раппорт (Венгрия) 

Арджун Эригайси (Индия) – Жавохир Синдаров (Узбекистан) 

Аравинд Читамбарам (Индия) – Шамсиддин Вохидов (Узбекистан) 

Нодирбек Якуббоев (Узбекистан) – Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан)

Пархам Магсудлу (Иран) – Ян Непомнящий (Россия)

Турнирное положение: Абдусатторов – 4, Магсудлу, Эригайси – по 3,5, Прагнанандха, Синдаров – по 3, Якуббоев, Непомнящий – по 2, Раппорт, Читамбарам – по 1,5, Вохидов – 1. 

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
результаты
Пархам Магсудлу
logoЯн Непомнящий
Рихард Раппорт
Нодирбек Якуббоев
Шамсиддин Вохидов
Арджун Эригайси
Рамешбабу Прагнанандха
UzChess Cup
Нодирбек Абдусатторов
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