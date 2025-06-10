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Ткачев о проблемах Непомнящего с визой в Великобританию: «Жаль, что бюрократические препоны не дают выступить на ЧМ одному из сильнейших шахматистов»

Ткачев заявил, что в ФШР надеялись на выступление Непомнящего на ЧМ.

Командный чемпионат мира по блицу и рапиду пройдет в Лондоне с 11 по 15 июня. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий пропустит турнир из-за проблем с визой. 

«Мы все, и Ян в большей степени, надеялись до последнего, что в последнюю минуту вопрос с визой решится. К сожалению, не решилось.

Очень жаль, что сильнейший шахматист России не примет участия в престижном соревновании.

Жаль, что бюрократические препоны не дают выступить одному из сильнейших шахматистов мира, у которого множество поклонников как в России, так и по всему миру, на интересном соревновании», — заявил исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
командный чемпионат мира по рапиду и блицу
logoЯн Непомнящий
Александр Ткачев
ФШР
ТАСС
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