Ткачев о проблемах Непомнящего с визой в Великобританию: «Жаль, что бюрократические препоны не дают выступить на ЧМ одному из сильнейших шахматистов»

Ткачев заявил, что в ФШР надеялись на выступление Непомнящего на ЧМ.

Командный чемпионат мира по блицу и рапиду пройдет в Лондоне с 11 по 15 июня. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий пропустит турнир из-за проблем с визой.

«Мы все, и Ян в большей степени, надеялись до последнего, что в последнюю минуту вопрос с визой решится. К сожалению, не решилось.

Очень жаль, что сильнейший шахматист России не примет участия в престижном соревновании.

Жаль, что бюрократические препоны не дают выступить одному из сильнейших шахматистов мира, у которого множество поклонников как в России, так и по всему миру, на интересном соревновании», — заявил исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев.