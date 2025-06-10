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Непомнящий может пропустить командный ЧМ по блицу и рапиду из-за проблем с визой

Ян Непомнящий сообщил, что рискует пропустить командный ЧМ из-за визы.

Командный чемпионат мира по блицу и рапиду пройдет в Лондоне с 11 по 15 июня. 

«В октябре прошлого года я пропустил сразу два турнира в Лондоне: командный Global Chess League и нокаут WR Chess Masters Cup. Весь август провел на соревнованиях, вернулся в начале сентября и сразу же подал на визу в Москве, но времени оставалось совсем немного. В итоге визу я получил ровно на месяц позже, чем нужно.

Прошло полгода, виза истекла, и для командного чемпионата мира по быстрым и блицу понадобилась новая. В России записаться практически нереально, все слоты заняты, поэтому подавал уже слегка заранее в Алматы. В этот раз организаторы и ФИДЕ постарались как-то ускорить процесс получения.

Прогресс очевиден: решение по визе, как говорят, принято. Но вот незадача: турнир начинается завтра, а паспорт могу забрать уже в пятницу. Удобно: как раз успеваю на закрытие.

При этом, как говорят, паспорта в срок получили все, кому организаторы помогали с оформлением. Не только игроки, но и сотрудники ФИДЕ, а некоторые так вообще подавали документы позже меня.

Все да не все», – написал российский гроссмейстер Непомнящий. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Яна Непомнящего
чемпионат мира по быстрым шахматам
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