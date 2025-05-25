Юношеская сборная России по шахматам в августе выступит на Олимпиаде для игроков до 16 лет
Юношеская сборная России по шахматам выступит на Олимпиаде до 16 лет.
Об этом сообщил исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев.
Сборная примет участие в международном турнире впервые за более чем три года.
«Юношеская Олимпиада до 16 лет – очень престижное международное соревнование. В этом году она состоится с 16 по 23 августа в Колумбии в городе Барранкилья.
Благодаря решению совета Международной шахматной федерации (ФИДЕ), который разрешил участвовать нашим командам в международных турнирах. После трехлетнего перерыва мы отправляем туда сборную, по-моему, это во всех видах спорта впервые», – сказал Ткачев.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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