Юношеская сборная России по шахматам в августе выступит на Олимпиаде для игроков до 16 лет

Юношеская сборная России по шахматам выступит на Олимпиаде до 16 лет.

Об этом сообщил исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР ) Александр Ткачев.

Сборная примет участие в международном турнире впервые за более чем три года.

«Юношеская Олимпиада до 16 лет – очень престижное международное соревнование. В этом году она состоится с 16 по 23 августа в Колумбии в городе Барранкилья.

Благодаря решению совета Международной шахматной федерации (ФИДЕ ), который разрешил участвовать нашим командам в международных турнирах. После трехлетнего перерыва мы отправляем туда сборную, по-моему, это во всех видах спорта впервые», – сказал Ткачев.