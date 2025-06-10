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Командный чемпионат мира по рапиду. Непомнящий, Фируджа и Накамура сыграют за WR Chess, Раппорт, Грищук и Есипенко – за KazChess, Мурзин и Гири – за Hexamind Chess

Непомнящий, Фируджа, Накамура, Раппорт, Мурзин сыграют на командном ЧМ в Лондоне.

11-13 июня пройдет турнир по рапиду, 14-15 июня – по блицу.

Командный чемпионат мира

Лондон, Великобритания

Начало партий – 16:00 по московскому времени (11 июня), прямая трансляция – на ютуб-канале ФИДЕ.

В рапиде будет сыграно 12 туров, контроль времени – 15 минут плюс 10 секунд на каждый ход.

В каждую команду входит как минимум одна женщина, а также один шахматист-любитель с рейтингом ниже 2000 пунктов Эло.

Составы команд

WR Chess: Ян Непомнящий (Россия), Алиреза Фируджа (Франция), Максим Вашье-Лаграв (Франция), Хикару Накамура (США), Ян-Кшиштоф Дуда (Польша), Уэсли Со (США), Александра Костенюк (Швейцария), Хоу Ифань (Китай), Вадим Розенштейн (Германия).

KazChess: Рихард Раппорт (Венгрия), Александр Грищук (Россия), Пархам Магсудлу (Иран), Андрей Есипенко (Россия), Дармен Садвакасов (Казахстан), Алдияр Ансат (Казахстан), Меруерт Камалиденова (Казахстан), Елназ Калиахмет (Казахстан), Дармен Даурен (Казахстан).

Hexamind Chess: Володар Мурзин (Россия), Левон Аронян (США), Леньер Домингес (США), Аниш Гири (Нидерланды), Видит Сантош Гуджрати (Индия), Дивья Дешмукх (Индия), Давид Мурадян (США), Платон Панарин (Россия), Марк Панарин.

Freedom: Вишванатан Ананд (Индия), Ле Куанг Льем (Вьетнам), Рауф Мамедов (Азербайджан), Самуэль Севян (США), Алексей Сарана (Сербия), Айк Мартиросян (Армения), Анна Музычук (Украина), Теодора Иняц (Сербия), Сарбарто Мани (Индия).

Uzbekistan: Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан), Жавохир Синдаров (Узбекистан), Нодирбек Якуббоев (Узбекистан), Рустам Касымжанов (Узбекистан), Шамсиддин Вохидов (Узбекистан), Афруза Хамдамова (Узбекистан), Гулрухбегим Тохирджонова (Узбекистан), Нилуфархон Имомкузиева (Узбекистан).

MGD1: Арджун Эригайси (Индия), Пентала Харикришна (Индия), Давид Антон Гихарро (Испания), Пранав Венкатеш (Индия), Леон Люк Мендонка (Индия), Шринат Нараянан (Индия), Ставрула Цолакиду (Греция), Атарваа Таяде (Индия), Харихаран Рагхаван (Канада).

Germany and Friends: Винсент Каймер (Германия), Маттиас Блюбаум (Германия), Расмус Сване (Германия), Фредерик Сване (Германия), Дмитрий Колларс (Германия), Александр Донченко (Германия), Динара Вагнер (Германия), Луиза Башилина (Германия), Богдан Лобкин (Украина).

Полные результаты и составы команд – здесь

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
командный чемпионат мира по рапиду и блицу
результаты
logoМаксим Вашье-Лаграв
logoУэсли Со
Хикару Накамура
logoЯн Непомнящий
Ян-Кшиштоф Дуда
logoХоу Ифань
Алиреза Фируджа
logoАлександра Костенюк
logoВолодар Мурзин
logoЛевон Аронян
Дивья Дешмукх
Видит Сантош Гуджрати
Леньер Домингес
logoАниш Гири
Пархам Магсудлу
Рихард Раппорт
logoАндрей Есипенко
logoАлександр Грищук
Ле Куанг Льем
Теодора Иняц
Айк Мартиросян
Самуэль Севян
Алексей Сарана
Рауф Мамедов
logoАнна Музычук
logoВишванатан Ананд
Рустам Касымжанов
Шамсиддин Вохидов
Жавохир Синдаров
Нодирбек Якуббоев
Нодирбек Абдусатторов
Арджун Эригайси
Ставрула Цолакиду
Пентала Харикришна
Давид Гихарро
Александр Донченко
Дмитрий Колларс
Динара Вагнер
Маттиас Блюбаум
Винсент Каймер
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