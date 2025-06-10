Командный чемпионат мира по рапиду. Непомнящий, Фируджа и Накамура сыграют за WR Chess, Раппорт, Грищук и Есипенко – за KazChess, Мурзин и Гири – за Hexamind Chess
11-13 июня пройдет турнир по рапиду, 14-15 июня – по блицу.
Лондон, Великобритания
Начало партий – 16:00 по московскому времени (11 июня), прямая трансляция – на ютуб-канале ФИДЕ.
В рапиде будет сыграно 12 туров, контроль времени – 15 минут плюс 10 секунд на каждый ход.
В каждую команду входит как минимум одна женщина, а также один шахматист-любитель с рейтингом ниже 2000 пунктов Эло.
Составы команд
WR Chess: Ян Непомнящий (Россия), Алиреза Фируджа (Франция), Максим Вашье-Лаграв (Франция), Хикару Накамура (США), Ян-Кшиштоф Дуда (Польша), Уэсли Со (США), Александра Костенюк (Швейцария), Хоу Ифань (Китай), Вадим Розенштейн (Германия).
KazChess: Рихард Раппорт (Венгрия), Александр Грищук (Россия), Пархам Магсудлу (Иран), Андрей Есипенко (Россия), Дармен Садвакасов (Казахстан), Алдияр Ансат (Казахстан), Меруерт Камалиденова (Казахстан), Елназ Калиахмет (Казахстан), Дармен Даурен (Казахстан).
Hexamind Chess: Володар Мурзин (Россия), Левон Аронян (США), Леньер Домингес (США), Аниш Гири (Нидерланды), Видит Сантош Гуджрати (Индия), Дивья Дешмукх (Индия), Давид Мурадян (США), Платон Панарин (Россия), Марк Панарин.
Freedom: Вишванатан Ананд (Индия), Ле Куанг Льем (Вьетнам), Рауф Мамедов (Азербайджан), Самуэль Севян (США), Алексей Сарана (Сербия), Айк Мартиросян (Армения), Анна Музычук (Украина), Теодора Иняц (Сербия), Сарбарто Мани (Индия).
Uzbekistan: Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан), Жавохир Синдаров (Узбекистан), Нодирбек Якуббоев (Узбекистан), Рустам Касымжанов (Узбекистан), Шамсиддин Вохидов (Узбекистан), Афруза Хамдамова (Узбекистан), Гулрухбегим Тохирджонова (Узбекистан), Нилуфархон Имомкузиева (Узбекистан).
MGD1: Арджун Эригайси (Индия), Пентала Харикришна (Индия), Давид Антон Гихарро (Испания), Пранав Венкатеш (Индия), Леон Люк Мендонка (Индия), Шринат Нараянан (Индия), Ставрула Цолакиду (Греция), Атарваа Таяде (Индия), Харихаран Рагхаван (Канада).
Germany and Friends: Винсент Каймер (Германия), Маттиас Блюбаум (Германия), Расмус Сване (Германия), Фредерик Сване (Германия), Дмитрий Колларс (Германия), Александр Донченко (Германия), Динара Вагнер (Германия), Луиза Башилина (Германия), Богдан Лобкин (Украина).
Полные результаты и составы команд – здесь.