Сергей Карякин: «Мне бы хотелось, чтобы в школах шахматы были обязательным предметом»
Гроссмейстер Сергей Карякин хочет, чтобы шахматы вошли в школьную программу.
«Я за полную шахматизацию. У нас давным-давно пытаются внедрить шахматы в образовательный процесс. Есть такие регионы, как Калмыкия, Югра, где уже это вовсю делают. В целом Москва тоже подключается.
Тут отдельная дискуссия, нужно ли делать шахматы обязательным предметом или нет. Мне бы хотелось, чтобы были обязательным. Но, в принципе, здесь я готов дать детям минимальный выбор. Но только между шахматами и шашками, ха-ха», — сказал Карякин.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
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