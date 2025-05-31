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Сергей Карякин: «На новые территории стараюсь выезжать регулярно. Но сейчас это сложнее в связи с моей официальной должностью»

Гроссмейстер Карякин заявил, что старается регулярно посещать новые территории.

В сентябре 2024 года Сергея Карякина, родившегося в Симферополе, назначили членом Совета Федерации от Крыма.

«На новые территории стараюсь выезжать регулярно. Но сейчас это делать сложнее в связи с моей официальной должностью, есть определенные запреты на передвижение. Посмотрим по ситуации.

Не так давно мы открыли шахматные клубы в Луганске и Донецке. Эту традицию надо продолжить», — сказал Карякин.

Также он рассказал, как в одной из поездок столкнулся с БПЛА. 

«Мы ехали на двух машинах, наша была сзади. Дрон приземлился рядом с передней машиной, выбил стекла взрывной волной. Ребята получили легкую контузию.

Каждый раз — риск, прекрасно понимаю. Но хочется поддержать наших ребят», — цитирует Карякина «СЭ».

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
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