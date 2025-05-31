Сергей Карякин: «На новые территории стараюсь выезжать регулярно. Но сейчас это сложнее в связи с моей официальной должностью»
Гроссмейстер Карякин заявил, что старается регулярно посещать новые территории.
В сентябре 2024 года Сергея Карякина, родившегося в Симферополе, назначили членом Совета Федерации от Крыма.
«На новые территории стараюсь выезжать регулярно. Но сейчас это делать сложнее в связи с моей официальной должностью, есть определенные запреты на передвижение. Посмотрим по ситуации.
Не так давно мы открыли шахматные клубы в Луганске и Донецке. Эту традицию надо продолжить», — сказал Карякин.
Также он рассказал, как в одной из поездок столкнулся с БПЛА.
«Мы ехали на двух машинах, наша была сзади. Дрон приземлился рядом с передней машиной, выбил стекла взрывной волной. Ребята получили легкую контузию.
Каждый раз — риск, прекрасно понимаю. Но хочется поддержать наших ребят», — цитирует Карякина «СЭ».
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
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