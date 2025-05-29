Сергей Карякин: «Не оставляю надежду на выступления на международном уровне. Посмотрим, времена меняются»

Карякин заявил, что не оставляет надежды выступать на международном уровне.

«Моя карьера на международном уровне сейчас однозначно на паузе. Это глупо отрицать. Для меня важно выступать под флагом России, но посмотрим, времена меняются.

Я не оставляю надежду и, если бы была такая возможность, с удовольствием принял участие в чемпионате мира по блицу или других турнирах. Всему свое время», – сказал гроссмейстер Сергей Карякин .