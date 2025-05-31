Гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что не будет выступать в нейтральном статусе.

Россиянин не участвует в международных турнирах с 2022 года.

«Хочется верить, что будет полноценное возвращение наших спортсменов.

Для себя я принял решение — под нейтральным флагом выступать не буду. Но у каждого свое мнение, никого не осуждаю», — сказал Карякин.