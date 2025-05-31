Сергей Карякин: «Для себя я принял решение — под нейтральным флагом выступать не буду. Но у каждого свое мнение, никого не осуждаю»
Гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что не будет выступать в нейтральном статусе.
Россиянин не участвует в международных турнирах с 2022 года.
«Хочется верить, что будет полноценное возвращение наших спортсменов.
Для себя я принял решение — под нейтральным флагом выступать не буду. Но у каждого свое мнение, никого не осуждаю», — сказал Карякин.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости