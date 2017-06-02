Непомнящий о возможном допуске россиян на шахматную Олимпиаду: «Не уверен, что у нас будет сильнейший состав за несколько последних лет»
Ян Непомнящий высказался о возможном допуске России на шахматную Олимпиаду.
Гроссмейстер ответил на вопрос о вероятности участия россиян в следующей Олимпиаде.
«Я думаю, что о такой возможности надо спрашивать у руководства ФИДЕ, потому что именно эта организация регламентирует данную ситуацию.
Я надеюсь, что после того, как ряд наших команд, юношеских и паралимпийских, получили возможность выступить на шахматной Олимпиаде, данная тенденция будет развиваться, и мы сможем в 2026 году сыграть на Олимпиаде.
Но сугубо со спортивной точки зрения я не уверен, что у нас сейчас, говоря дипломатично, будет сильнейший состав за несколько последних лет», – сказал Непомнящий.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости