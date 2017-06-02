Ян Непомнящий высказался о возможном допуске России на шахматную Олимпиаду.

Гроссмейстер ответил на вопрос о вероятности участия россиян в следующей Олимпиаде .

«Я думаю, что о такой возможности надо спрашивать у руководства ФИДЕ , потому что именно эта организация регламентирует данную ситуацию.

Я надеюсь, что после того, как ряд наших команд, юношеских и паралимпийских, получили возможность выступить на шахматной Олимпиаде, данная тенденция будет развиваться, и мы сможем в 2026 году сыграть на Олимпиаде.

Но сугубо со спортивной точки зрения я не уверен, что у нас сейчас, говоря дипломатично, будет сильнейший состав за несколько последних лет», – сказал Непомнящий .