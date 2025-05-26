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Аркадий Дворкович: «Шахматной блокады турниров в России не произошло. Но хотелось бы, чтобы шахматная жизнь полностью восстановилась»

Аркадий Дворкович заявил, что шахматной блокады турниров в РФ удалось избежать.

«Так и есть, шахматной блокады турниров в России не произошло. Но, конечно, все равно хотелось бы, чтобы в конечном счете шахматная жизнь в России полностью восстановилась.

Чем быстрее это произойдет, тем будет лучше для всех.

Пока FIDE в соответствии с позицией МОК не может санкционировать проведение турниров (по линии FIDE) в России. До конца года? Я не могу предсказывать политические события и решения.

Все зависит в том числе и от хода переговоров между странами, которые сейчас проводятся», – сказал президент ФИДЕ Дворкович. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
Р-Спорт
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