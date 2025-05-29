Сергей Карякин: «Хочется верить, что у Шогджиева получится стать самым юным гроссмейстером. Я ему пожелаю удачи»

Карякин пожелал Шогджиеву стать самым юным гроссмейстером в истории.

Ранее сообщалось, что 10-летний российский шахматист Роман Шогджиев станет самым юным международным мастером.

«Роман является одним из самых талантливых юниоров России, поэтому его успехи уже никого так сильно не удивляют, но самое главное для него – оставаться в шахматах, не забывать о работе, о прогрессе, о том, что нужно много заниматься.

Сейчас он, безусловно, сильнейший, но конкуренция есть однозначно и будет всегда. Чтобы оставаться сильнейшим, нужно много заниматься, хочется именно этого пожелать.

Хочется верить, что у него получится стать самым юным гроссмейстером, я ему пожелаю удачи. Если он побьет рекорд, я буду только рад, первым его поздравлю», – сказал гроссмейстер Сергей Карякин .