Дин Лижэнь о победе в матче на первенство мира в 2023-м: «Известность в несколько раз выросла. Но для меня это было очень непросто»

Дин Лижэнь рассказал, как изменилась его жизнь после матча на первенство мира.

Китаец стал чемпионом мира по шахматам в 2023 году, обыграв россиянина Яна Непомнящего.

– Я был на в Матче за шахматную корону в Астане, видел вашу историческую победу. За счет чего вам удалось в итоге одолеть российского гроссмейстера Яна Непомнящего?

– На самом деле, там сыграл целый ряд факторов. Сложно чему-то одному приписать тот успех, потому что это и та команда, которая мне помогала, и обстановка, которая сложилась на матче. В целом обстоятельства сложились для меня благоприятно, поэтому в итоге мне в последней партии удалось одержать победу.

– Можно ли сказать, что день, когда вы выиграли тай-брейк – самый счастливый в вашей жизни?

– Так сказать нельзя, конечно, потому что в моей жизни были и другие не менее счастливые события. Но, конечно, это день, который сложно забыть. Для меня это был очень непростой день, я прошел большие испытания, поэтому я, конечно, помню его.

– Когда вы стали чемпионом мира, ваша жизнь изменилась? Стали ли чаще узнавать на улицах?

– Да, именно так и произошло. Моя известность значительно выросла, меня стали приглашать на многие мероприятия, у меня стали брать интервью крупные СМИ, главные агентства Китая, мне устраивали различные встречи. Безусловно, известность в несколько раз выросла. Но, признаюсь вам честно, для меня это было очень непросто. Это огромное количество интервью, много разных встреч... Сейчас я понимаю, что был не готов ко всему этому, – сказал Дин Дижэнь.