Тренер Непомнящего: «Гукеш – очень сильный шахматист, но при живом Карлсене вряд ли можно его сейчас назвать сильнейшим в мире»
В Сингапуре завершился матч за звание чемпиона мира по шахматам. 18-летний индиец Гукеш Доммараджу обыграв действующего обладателя титула китайца Дин Лижэня (7,5:6,5).
– Гукеш стал самым молодым чемпионом мира в истории. Есть ощущение, что это будет фигура уровня Карлсена или Ананда?
– Тут скорее нужно говорить не о Гукеше, а о поколении молодых игроков. Только в Индии есть еще Эригайси, Прагг – гонка между ними впереди. Есть еще Нодирбек Абдусатторов из Узбекистана, Винсент Каймер из Германии...
Тенденция времени: роль личности в истории снижается, статус чемпиона мира – тоже. Но приходит время острейшей конкуренции между игроками новой эпохи.
– Вы не видите проблемы в том, что статус чемпиона мира по шахматам девальвируется?
– Когда сильнейший шахматист отказывается от борьбы за титул, конечно, логическая цепочка нарушается. Гукеш – очень сильный шахматист, но при живом Карлсене вряд ли можно его сейчас назвать сильнейшим в мире. И Магнус своим решением обрек всех последующих чемпионов на некую вторичность.
– Может ли кандидатура Гукеша привлечь Магнуса вернуться в розыгрыш шахматной короны?
– Не особенно в это верю. Как мы видим в последнее время, Магнус решил, что напряжение жизни профессионального шахматиста для него уже слишком. Мы видим его на отдыхе, в различных онлайн-турнирах, в последнее время он всерьез увлекся и шахматами Фишера...
Пожалуй, вернуть его в цикл мог бы только какой-то новый, легкий и зрелищный формат. В нынешнем виде вряд ли он захочет снова играть, – сказал Владимир Поткин в интервью Спортсу.
В шахматах «случайный» чемпион? Дин зевнул – и корону забрал 18-летний Гукеш
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий