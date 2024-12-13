Тренер Непомнящего: «Гукеш – очень сильный шахматист, но при живом Карлсене вряд ли можно его сейчас назвать сильнейшим в мире»

Тренер Непомнящего считает, что Гукеша нельзя назвать сильнейшим в мире.

В Сингапуре завершился матч за звание чемпиона мира по шахматам. 18-летний индиец Гукеш Доммараджу обыграв действующего обладателя титула китайца Дин Лижэня (7,5:6,5).

– Гукеш стал самым молодым чемпионом мира в истории. Есть ощущение, что это будет фигура уровня Карлсена или Ананда?

– Тут скорее нужно говорить не о Гукеше, а о поколении молодых игроков. Только в Индии есть еще Эригайси, Прагг – гонка между ними впереди. Есть еще Нодирбек Абдусатторов из Узбекистана, Винсент Каймер из Германии...

Тенденция времени: роль личности в истории снижается, статус чемпиона мира – тоже. Но приходит время острейшей конкуренции между игроками новой эпохи.

– Вы не видите проблемы в том, что статус чемпиона мира по шахматам девальвируется?

– Когда сильнейший шахматист отказывается от борьбы за титул, конечно, логическая цепочка нарушается. Гукеш – очень сильный шахматист, но при живом Карлсене вряд ли можно его сейчас назвать сильнейшим в мире. И Магнус своим решением обрек всех последующих чемпионов на некую вторичность.

– Может ли кандидатура Гукеша привлечь Магнуса вернуться в розыгрыш шахматной короны?

– Не особенно в это верю. Как мы видим в последнее время, Магнус решил, что напряжение жизни профессионального шахматиста для него уже слишком. Мы видим его на отдыхе, в различных онлайн-турнирах, в последнее время он всерьез увлекся и шахматами Фишера...

Пожалуй, вернуть его в цикл мог бы только какой-то новый, легкий и зрелищный формат. В нынешнем виде вряд ли он захочет снова играть, – сказал Владимир Поткин в интервью Спортсу.

В шахматах «случайный» чемпион? Дин зевнул – и корону забрал 18-летний Гукеш