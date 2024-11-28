Непомнящий о матче Гукеш – Дин Лижэнь: «Если соперник позволяет многое, победы можно добиться без 13-го подвига Геракла»

Ян Непомнящий оценил результаты партий между Дин Лижэнем и Гукешем.

25 ноября в Сингапуре стартовал матч за звание чемпиона мира по шахматам между китайцем Дин Лижэнем и индийцем Гукешем Доммараджу . Общий счет после трех партий – 1,5:1,5.

«Первая партия изрядно смешала карты. Казалось бы, с самого начала Дин тратил слишком много времени, выглядел неуверенно, но в какой-то момент то ли его как подменили, то ли позиция выдалась на редкость удобная – но он стал играть быстро и сильно, а соперник был далеко не на высоте. Однако уже на следующий день Дин отказался от борьбы в очень приятной позиции, в которой, убежден, подавляющее большинство шахматистов пытались бы изыскать все шансы и выжать все соки из своего противника, к тому же проигравшего накануне.

Третья партия по сути дела тоже оборвалась на полуслове: решив все дебютные проблемы и получив комфортную позицию чемпион мира просто зевнул фигуру. На 2-2,5 часа борьбы его хватило, но после просмотра он скорее машинально делал ходы, пока часы не показали 0:00. Мне это состояние отчасти знакомо. Сразу после матча в Астане я поехал играть этап GCT в Бухаресте. Один из тех турниров, от которых нужно было отказаться. Так вот, начиная с какого-то момента, партии для меня разделялись на первые два часа и все оставшееся время.

Я старался, но все равно партию словно бы досматривал, мало контролируя ход борьбы. Варианты не считались, фигуры не переводились, свои угрозы не создавались, а идеи противника игнорировались. Да, это было сразу после очень тяжелого и, признаюсь, довольно демотивирующего поединка с нынешним чемпионом мира, но редко когда я испытывал такое отвращение как от своей игры, так и от самого процесса.

А в Сингапуре пока что пройдено меньше четверти пути. Возможно, с Дином происходит нечто подобное, только длиною в полтора года. Следующие три партии, думаю, многое покажут. У него будет два белых цвета, небольшое, но преимущество. Не думаю, что он в том состоянии, чтобы прибавлять по ходу матча, однако как раз этого можно ожидать от претендента.

Переходя к Гукешу. Конечно, не стоит ждать от философа в осьмнадцать лет безошибочной игры в первых партиях его первого (и, предположу, не последнего) матча на первенство мира, но, так ведь он сам нас к такому приучил! Турнир претендентов в Торонто (особенно второй круг), Всемирная шахматная олимпиада, где он набрал 9/10 на первой доске при среднем рейтинге соперников 2730...

А в матче он пока что два раза скорее вышел из дебюта, а еще один раз скорее не вышел. Вторая партия закончилась там, где по идее должна была вот-вот начаться, третья запомнилась сомнительным позиционным решением и уверенной реализацией лишней фигуры. Разумеется, в самых важных соревнованиях редко получается сыграть на 100 процентов своей силы, даже если выкладываешься на 110. Другой вопрос, что матч – это особенная история, и если соперник позволяет многое (уж я-то знаю, хе-хе), то победы можно добиться, обойдясь без тринадцатого подвига Геракла.

До начала матча мне казалось, что партий будет 10-11, не больше. Стартовая победа чемпиона мира посрамила скептиков, но вот вторая и третья партии (честно говоря, даже не знаю, какая больше) явно добавили вистов моему прогнозу. Поживем – увидим», – написал в своем телеграм-канале россиянин Непомнящий , который участвовал в матчах за шахматную корону в 2021 и 2023 годах.