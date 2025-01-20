«Карлсен в чем-то как Таль. Я, возможно, как Карпов». 9-летний шахматист Шогджиев о стилях игры

9-летний шахматист Роман Шогджиев сравнил свою игру со стилем Анатолия Карпова.

9-летний россиянин Шогджиев – самый юный игрок в истории, выполнивший первую норму для получения звания международного мастера. Также он действующий победитель чемпионата мира U10.

– Из современных шахматистов кто тебе нравится?

– Магнус Карлсен . Его особенность, что он отлично играет и позиционно, и тактически. Мне кажется, он в чем-то как Таль .

– Свой бы стиль как ты мог охарактеризовать?

– И позиционный, и комбинации. Все есть. Возможно, как Карпов .

– А если говорить про российских шахматистов, чья игра нравится?

– Яна Непомнящего . Думаю, он еще сможет побороться за шахматную корону. Смотрел его матч с Дин Лижэнем – это было обидно. В решающий день я не смог посмотреть тай-брейк, потому что улетал в Сочи на турнир. Когда прилетели узнал, что Непомнящий проиграл. Я расстроился, – сказал Шогджиев.

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