«Карлсен в чем-то как Таль. Я, возможно, как Карпов». 9-летний шахматист Шогджиев о стилях игры
9-летний россиянин Шогджиев – самый юный игрок в истории, выполнивший первую норму для получения звания международного мастера. Также он действующий победитель чемпионата мира U10.
– Из современных шахматистов кто тебе нравится?
– Магнус Карлсен. Его особенность, что он отлично играет и позиционно, и тактически. Мне кажется, он в чем-то как Таль.
– Свой бы стиль как ты мог охарактеризовать?
– И позиционный, и комбинации. Все есть. Возможно, как Карпов.
– А если говорить про российских шахматистов, чья игра нравится?
– Яна Непомнящего. Думаю, он еще сможет побороться за шахматную корону. Смотрел его матч с Дин Лижэнем – это было обидно. В решающий день я не смог посмотреть тай-брейк, потому что улетал в Сочи на турнир. Когда прилетели узнал, что Непомнящий проиграл. Я расстроился, – сказал Шогджиев.
Мировой рекорд от 9-летнего шахматиста из России: превзошел «Месси», уже впечатлил Карлсена
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий