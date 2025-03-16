Гран-при ФИДЕ (жен). 4-й этап. Горячкина сыграет с Дешмукх, Чжу Цзиньэр против Дронавалли, другие партии

Александра Горячкина сыграет с Дивьей Дешмукх на четвертом этапе Гран-при ФИДЕ.

17 марта пройдет третий тур женских соревнований в Никосии.

Гран-при ФИДЕ

Женщины

Четвертый этап

Никосия, Кипр

3-й тур

Начало партий – 16:00 по московскому времени.

Анна Музычук (Украина) – Нана Дзагнидзе (Грузия)

Дивья Дешмукх (Индия) – Александра Горячкина (Россия)

Ставрула Цолакиду (Греция) – Мария Музычук (Украина)

Чжу Цзиньэр (Китай) – Харика Дронавалли (Индия)

Ольга Баделько (Австрия) – Элизабет Петц (Германия)

Турнирное положение : Чжу Цзиньэр – 2 очка, Цолакиду – 1,5, Дронавалли, Мария и Анна Музычук, Горячкина, Дешмукх, Дзагнидзе – по 1, Баделько – 0,5, Петц – 0..

ПРИМЕЧАНИЕ : слева указаны игроки с белыми фигурами, справа – с черными. Контроль времени: 90 минут на 40 ходов и 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на ход (начиная с первого).