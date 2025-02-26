Гран-при ФИДЕ (жен). 3-й этап. Лагно сыграет с Конеру, Горячкина встретится с Хадемальшарьех, другие партии

Лагно сыграет с Конеру на этапе женского Гран-при ФИДЕ.

Гран-при ФИДЕ

Третий этап

Монако

Женщины

7-й тур

Начало партий – 17:00 по московскому времени.

Александра Горячкина (Россия) – Сарасадат Хадемальшарьех (Испания)

Екатерина Лагно (Россия) – Хампи Конеру (Индия)

Бибисара Асаубаева (Казахстан) – Тань Чжунъи (Китай)

Харика Дронавалли (Индия) – Александра Костенюк (Швейцария)

Элизабет Петц (Германия) – Батхуягийн Монгонтуул (Монголия)

ПРИМЕЧАНИЕ: слева указаны игроки с белыми фигурами, справа – с черными. Контроль времени: 90 минут на 40 ходов и 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на ход, начиная с первого.

Турнирное положение: Лагно – 4,5 Горячкина, Конеру, Монгонтуул – по 4, Костенюк, Тань Чжунъи – по 3,5, Асаубаева, Петц, Хадемальшарьех – по 3, Харика – 2,5.