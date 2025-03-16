Гран-при ФИДЕ (жен). 4-й этап. Горячкина сыграет с Анной Музычук, Мария Музычук против Дешмукх и другие партии

Александра Горячкина сыграет с Анной Музычук на четвертом этапе Гран-при ФИДЕ.

16 марта пройдет второй тур женских соревнований в Никосии.

Гран-при ФИДЕ

Женщины

Четвертый этап

Никосия, Кипр

2-й тур

Начало партий – 16:00 по московскому времени.

Нана Дзагнидзе (Грузия) – Ольга Баделько (Австрия)

Элизабет Петц (Германия) – Чжу Цзиньэр (Китай)

Харика Дронавалли (Индия) – Ставрула Цолакиду (Греция)

Мария Музычук (Украина) – Дивья Дешмукх (Индия)

Александра Горячкина (Россия) – Анна Музычук (Украина)

Турнирное положение : Цолакиду, Чжу Цзиньэр – по 1, Горячкина , Дзагнидзе, Дешмукх, Дронавалли, Анна и Мария Музычук – по 0,5, Петц, Баделько – по 0.

ПРИМЕЧАНИЕ : слева указаны игроки с белыми фигурами, справа – с черными. Контроль времени: 90 минут на 40 ходов и 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на ход (начиная с первого).