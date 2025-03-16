Гран-при ФИДЕ (жен). 4-й этап. Горячкина сыграет с Анной Музычук, Мария Музычук против Дешмукх и другие партии
Александра Горячкина сыграет с Анной Музычук на четвертом этапе Гран-при ФИДЕ.
16 марта пройдет второй тур женских соревнований в Никосии.
Гран-при ФИДЕ
Женщины
Четвертый этап
Никосия, Кипр
2-й тур
Начало партий – 16:00 по московскому времени.
Нана Дзагнидзе (Грузия) – Ольга Баделько (Австрия)
Элизабет Петц (Германия) – Чжу Цзиньэр (Китай)
Харика Дронавалли (Индия) – Ставрула Цолакиду (Греция)
Мария Музычук (Украина) – Дивья Дешмукх (Индия)
Александра Горячкина (Россия) – Анна Музычук (Украина)
Турнирное положение: Цолакиду, Чжу Цзиньэр – по 1, Горячкина, Дзагнидзе, Дешмукх, Дронавалли, Анна и Мария Музычук – по 0,5, Петц, Баделько – по 0.
ПРИМЕЧАНИЕ: слева указаны игроки с белыми фигурами, справа – с черными. Контроль времени: 90 минут на 40 ходов и 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на ход (начиная с первого).
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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