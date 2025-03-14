Гран-при ФИДЕ (жен). 4-й этап. Горячкина сыграет с Дзагнидзе, Дронавалли против Дешмукх и другие партии

Александра Горячкина сыграет с Нана Дзагнидзе на четвертом этапе Гран-при ФИДЕ.

15 марта пройдет первый тур женских соревнований в Никосии.

Гран-при ФИДЕ

Четвертый этап

Никосия, Кипр

Женщины

1-й тур

Начало партий – в 16:00 по московскому времени (15 марта), прямая трансляция – на ютуб-канале ФИДЕ .

Александра Горячкина (Россия) – Нана Дзагнидзе (Грузия)

Анна Музычук (Украина) – Мария Музычук (Украина)

Дивья Дешмукх (Индия) – Харика Дронавалли (Индия)

Ставрула Цолакиду (Греция) – Элизабет Петц (Германия)

Чжу Цзиньэр (Китай) – Ольга Баделько (Австрия)

Турнирное положение: Горячкина, Дзагнидзе, Дешмукх, Дронавалли, Цолакиду, Петц, Чжу Цзиньэр, Баделько, Анна и Мария Музычук – по 0 очков.

ПРИМЕЧАНИЕ: слева указаны игроки с белыми фигурами, справа – с черными. Контроль времени: 90 минут на 40 ходов и 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на ход (начиная с первого).