Гран-при ФИДЕ (жен). 4-й этап. Горячкина сыграет с Дзагнидзе, Дронавалли против Дешмукх и другие партии
15 марта пройдет первый тур женских соревнований в Никосии.
Четвертый этап
Никосия, Кипр
Женщины
1-й тур
Начало партий – в 16:00 по московскому времени (15 марта), прямая трансляция – на ютуб-канале ФИДЕ.
Александра Горячкина (Россия) – Нана Дзагнидзе (Грузия)
Анна Музычук (Украина) – Мария Музычук (Украина)
Дивья Дешмукх (Индия) – Харика Дронавалли (Индия)
Ставрула Цолакиду (Греция) – Элизабет Петц (Германия)
Чжу Цзиньэр (Китай) – Ольга Баделько (Австрия)
Турнирное положение: Горячкина, Дзагнидзе, Дешмукх, Дронавалли, Цолакиду, Петц, Чжу Цзиньэр, Баделько, Анна и Мария Музычук – по 0 очков.
ПРИМЕЧАНИЕ: слева указаны игроки с белыми фигурами, справа – с черными. Контроль времени: 90 минут на 40 ходов и 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на ход (начиная с первого).
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