Гран-при ФИДЕ (жен). 3-й этап. Горячкина обыграла Хадемальшарьех, Лагно разошлась миром с Конеру и другие результаты
Горячкина обыграла Хадемальшарьех на этапе женского Гран-при ФИДЕ в Монако.
Гран-при ФИДЕ
Женщины
Третий этап
Монако
8-й тур
Александра Горячкина (Россия) – Сарасадат Хадемальшарьех (Испания) – 1:0
Екатерина Лагно (Россия) – Хампи Конеру (Индия) – 0,5:0,5
Бибисара Асаубаева (Казахстан) – Тань Чжунъи (Китай) – 0:1
Харика Дронавалли (Индия) – Александра Костенюк (Швейцария) – 1:0
Элизабет Петц (Германия) – Батхуягийн Монгонтуул (Монголия) – 0:1
ПРИМЕЧАНИЕ: слева указаны игроки с белыми фигурами, справа – с черными. Контроль времени: 90 минут на 40 ходов и 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на ход, начиная с первого.
Турнирное положение: Лагно, Горячкина, Монгонтуул– по 5, Конеру, Тань Чжунъи – по 4,5, Костенюк, Харика – по 3,5, Асаубаева, Петц, Хадемальшарьех – по 3.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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