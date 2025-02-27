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Гран-при ФИДЕ (жен). 3-й этап. Горячкина обыграла Хадемальшарьех, Лагно разошлась миром с Конеру и другие результаты

Горячкина обыграла Хадемальшарьех на этапе женского Гран-при ФИДЕ в Монако.

Гран-при ФИДЕ

Женщины

Третий этап

Монако

8-й тур

Александра Горячкина (Россия) – Сарасадат Хадемальшарьех (Испания) – 1:0

Екатерина Лагно (Россия) – Хампи Конеру (Индия) – 0,5:0,5

Бибисара Асаубаева (Казахстан) – Тань Чжунъи (Китай) – 0:1

Харика Дронавалли (Индия) – Александра Костенюк (Швейцария) – 1:0

Элизабет Петц (Германия) – Батхуягийн Монгонтуул (Монголия) – 0:1

ПРИМЕЧАНИЕ: слева указаны игроки с белыми фигурами, справа – с черными. Контроль времени: 90 минут на 40 ходов и 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на ход, начиная с первого.

Турнирное положение: Лагно, Горячкина, Монгонтуул– по 5, Конеру, Тань Чжунъи – по 4,5, Костенюк, Харика – по 3,5, Асаубаева, Петц, Хадемальшарьех – по 3.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
Женский гран-при ФИДЕ
результаты
logoАлександра Горячкина
Екатерина Лагно
Элизабет Петц
Тань Чжунъи
logoБибисара Асаубаева
Харика Дронавалли
Хампи Конеру
logoАлександра Костенюк
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