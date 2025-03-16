На турнир имени Карпова в Ханты-Мансийске пригласят топ-30 гроссмейстеров мирового рейтинга

На турнир Карпова в России пригласят топ-30 гроссмейстеров мирового рейтинга.

Турнир пройдет с 14 по 26 июля в Ханты-Мансийске.

«Формат международного турнира отборочного цикла подразумевает участие российских и иностранных гроссмейстеров, восемь из них должны иметь средний рейтинг не ниже 2 650.

Планируется приглашение первых 30 гроссмейстеров мирового рейтинга, топ-20 игроков отборочного цикла турнира претендентов FIDE 2024 года, победителей и призеров Кубка мира ФИДЕ 2023 года, большого швейцарского турнира ФИДЕ 2023 года», – сказала заместитель губернатора Югры Елена Майер.

По словам исполнительного директора Федерации шахмат России (ФШР ) Александра Ткачева, федерация уже направила персональные приглашения Яну Непомнящему и американцу Хансу Ниманну .

Международная шахматная федерация включила данный турнир в серию FIDE Circuit.