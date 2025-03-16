На турнир имени Карпова в Ханты-Мансийске пригласят топ-30 гроссмейстеров мирового рейтинга
Турнир пройдет с 14 по 26 июля в Ханты-Мансийске.
«Формат международного турнира отборочного цикла подразумевает участие российских и иностранных гроссмейстеров, восемь из них должны иметь средний рейтинг не ниже 2 650.
Планируется приглашение первых 30 гроссмейстеров мирового рейтинга, топ-20 игроков отборочного цикла турнира претендентов FIDE 2024 года, победителей и призеров Кубка мира ФИДЕ 2023 года, большого швейцарского турнира ФИДЕ 2023 года», – сказала заместитель губернатора Югры Елена Майер.
По словам исполнительного директора Федерации шахмат России (ФШР) Александра Ткачева, федерация уже направила персональные приглашения Яну Непомнящему и американцу Хансу Ниманну.
Международная шахматная федерация включила данный турнир в серию FIDE Circuit.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий