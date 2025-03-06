Глава Федерации шахмат России: «Думаю, Непомнящий побаивается Ниманна. Поэтому не согласится на матч»
Глава Федерации шахмат России считает, что Непомнящий побаивается Ниманна.
Американский гроссмейстер Ханс Ниманн ранее предложил россиянину Яну Непомнящему сыграть блиц-матч с призовым фондом в 100 тысяч долларов.
«Думаю, Ян побаивается Ниманна. Поэтому не согласится на матч», – сказал президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.
6 марта в Москве завершился турнир «Аэрофлот Опен», где Непомнящий одержал победу, а Ниманн занял восьмое место. В очной встрече они сыграли вничью.
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Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
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