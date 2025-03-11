Федерация шахмат России пригласила Ниманна выступить на турнире имени Анатолия Карпова в Ханты-Мансийске

Федерация шахмат России пригласила Ниманна на турнир имени Анатолия Карпова.

Об этом сообщил исполнительный директор ФШР Александр Ткачев. Ранее американский гроссмейстер Ханс Ниманн принял участие в турнире «Аэрофлот опен» в Москве.

Турнир имени Карпова пройдет с 14 по 26 июля в Ханты-Мансийске.

«10 топ-спортсменов мирового рейтинга сыграют по круговой системе в 9 туров. ФШР уже направила персональные приглашения ведущему шахматисту России, триумфатору недавно завершившегося «Аэрофлот опен» Яну Непомнящему и одному из ведущих шахматистов США Хансу Ниманну», – сказал Ткачев.

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