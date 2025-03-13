Ниманн посетил Музей шахмат в Москве: «Здесь бы я сыграл с Непомнящим. Готов приехать в любое время и поставить крупные деньги»

Ханс Ниманн посетил Музей шахмат в Москве и пошутил о матче с Яном Непомнящим.

В среду, 12 марта, экскурсию американскому гроссмейстеру Ниманну провел исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев.

«Никогда не видел подобного Музея шахмат. Когда я сюда шел, думал – там какая-нибудь комната с несколькими экспонатами, а не такой роскошный, исторический дом с множеством бесценных экспонатов», – отметил Ниманн.

Увидев шахматную доску из Кении, он пошутил: «Может быть, за такой доской Непомнящий согласится со мной сыграть матч?»

В комнате, где американец Роберт Фишер в 1958 году играл с советскими шахматистами, Ниманн снова высказался о россиянине: «Здесь бы я сыграл с Непомнящим. Готов приехать в любое время и поставить крупные деньги».

Уходя, Ниманн оставил автограф с пожеланиями в книге для почетных гостей: «В этом месте шахматная история оживает».

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