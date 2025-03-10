Илья Левитов: «Ниманн – активный, веселый, остроумный, живой, нормально идет на контакт. Произвел хорошее впечатление»

Илья Левитов заявил, что Ханс Ниманн в Москве произвел хорошее впечатление.

Американский шахматист Ниманн участвовал в турнире «Аэрофлот Опен», где занял восьмое место. Также он сыграл с Даниилом Дубовым отдельный блиц-матч, организатором которого стал бывший исполнительный директор Федерации шахмат России Илья Левитов .

Ниманн уступил Дубову с общим счетом 8,5:9,5. Согласно условиям, проигравший должен будет ответить на один вопрос победителя на полиграфе (детекторе лжи).

– Соперники уважительно относились друг к другу?

– Все было суперкорректно, по-джентльменски. И на этапе переговоров, и по ходу всего матча. Никаких вопросов у ребят друг к другу не возникало. В первой партии был спорный эпизод, но мы втроем пересмотрели видео и пришли к единому мнению (Ниманн сомневался, что он просрочил время – Спортс’’).

– Изменилось ли у вас отношение к Ниманну после этого матча?

– Я первый раз видел его вживую, ранее общались только онлайн. Что могу сказать, Ханс – настоящий американец. Активный, энергичный, веселый, остроумный, живой, нормально идет на контакт. Ханс произвел хорошее впечатление.

– Теперь Ниманн должен пройти проверку на детекторе лжи (). Уже известно, где он будет это делать?

– Мы обсуждали это до матча, но эта часть меня уже не касается. Меня попросили организовать матч, на этом я закончил. Теперь как суперболельщик буду ждать этого вопроса на полиграфе. Не знаю, дождусь ли. Вот вопрос.

– Был ли отклик вашей аудитории на трансляцию этого матча?

– Я думаю, что это главное событие на нашем канале за пять лет. Точно главное из тех, которые мы организовывали. У нас рекорд по просмотрам. Да и в целом вокруг этого события был большой ажиотаж, – рассказал Левитов.

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