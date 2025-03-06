Грищук о Ниманне: «Я хочу узнать, что нужно сделать, чтобы Ханс предложил мне сыграть матч. На условиях, которые он предложил Непомнящему, я точно готов»

Александр Грищук заявил, что был бы готов сыграть с Хансом Ниманном.

Сегодня американский гроссмейстер Ниманн занял 8-е место на турнире «Аэрофлот Опен» в Москве. Грищук стал 15-м, а победил Ян Непомнящий.

«Участие Ниманна в турнире в Москве у меня не вызвало никакого негатива. Просто по игре было видно, что ничего такого не происходит, что никаких партий, в которых у его соперника нет шансов, здесь не было.

Я хочу узнать, что нужно сделать для того, чтобы Ниманн предложил мне сыграть с ним матч. На условиях, которые он предложил Яну Непомнящему, я точно готов играть, ха-ха», – сказал трехкратный чемпион мира по блицу Грищук.

Ранее Ниманн предложил Непомнящему сыграть блиц-матч с призовым фондом в 100 тысяч долларов.

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