Грищук о Ниманне: «Я хочу узнать, что нужно сделать, чтобы Ханс предложил мне сыграть матч. На условиях, которые он предложил Непомнящему, я точно готов»
Александр Грищук заявил, что был бы готов сыграть с Хансом Ниманном.
Сегодня американский гроссмейстер Ниманн занял 8-е место на турнире «Аэрофлот Опен» в Москве. Грищук стал 15-м, а победил Ян Непомнящий.
«Участие Ниманна в турнире в Москве у меня не вызвало никакого негатива. Просто по игре было видно, что ничего такого не происходит, что никаких партий, в которых у его соперника нет шансов, здесь не было.
Я хочу узнать, что нужно сделать для того, чтобы Ниманн предложил мне сыграть с ним матч. На условиях, которые он предложил Яну Непомнящему, я точно готов играть, ха-ха», – сказал трехкратный чемпион мира по блицу Грищук.
Ранее Ниманн предложил Непомнящему сыграть блиц-матч с призовым фондом в 100 тысяч долларов.
Ханс Ниманн в Москве: договорился на детектор лжи, 10 секунд был в кадре под гимн России
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости