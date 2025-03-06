Ян Непомнящий: «У меня есть идея выиграть чемпионат мира в каждой из номинаций – классика, шахматы Фишера, рапид и блиц»

Ян Непомнящий заявил, что хочет стать чемпионом мира в четырех шахматных видах.

В январе в Нью-Йорке завершился ЧМ по быстрым шахматам. Российский гроссмейстер Непомнящий победил в блице, а также стал бронзовым призером в рапиде.

– Поедете в Катар для защиты титула по блицу?

– Сейчас начало марта, сложно говорить о том, что будет в конце года. Наверное, сыграю. Традиционно люблю принимать участие в этих турнирах.

– Победа на ЧМ по блицу в Нью-Йорке добавила уверенности, спокойствия?

– Сложно сказать. У меня есть идея выиграть чемпионат мира в каждой из номинаций: классика, шахматы Фишера, рапид и блиц. Получается, что закрыл только одну цель из четырех. Дальше буду работать над остальными, – сказал Непомнящий.

Ранее Непомнящий дважды участвовал в матчах за звание чемпиона мира по классическим шахматам, но потерпел поражение.