Ян Непомнящий: «У меня есть идея выиграть чемпионат мира в каждой из номинаций – классика, шахматы Фишера, рапид и блиц»
В январе в Нью-Йорке завершился ЧМ по быстрым шахматам. Российский гроссмейстер Непомнящий победил в блице, а также стал бронзовым призером в рапиде.
– Поедете в Катар для защиты титула по блицу?
– Сейчас начало марта, сложно говорить о том, что будет в конце года. Наверное, сыграю. Традиционно люблю принимать участие в этих турнирах.
– Победа на ЧМ по блицу в Нью-Йорке добавила уверенности, спокойствия?
– Сложно сказать. У меня есть идея выиграть чемпионат мира в каждой из номинаций: классика, шахматы Фишера, рапид и блиц. Получается, что закрыл только одну цель из четырех. Дальше буду работать над остальными, – сказал Непомнящий.
Ранее Непомнящий дважды участвовал в матчах за звание чемпиона мира по классическим шахматам, но потерпел поражение.
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