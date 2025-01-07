«Это неправильно. Чемпион должен быть один». Мурзин о том, что Карлсен и Непомнящий разделили победу на ЧМ по блицу

Мурзин считает неправильным разделение титула ЧМ между Карлсеном и Непомнящим.

В январе в Нью-Йорке завершился чемпионат мира по быстрым шахматам. Россиянин Володар Мурзин выиграл турнир по рапиду, а его соотечественник Ян Непомнящий и норвежец Магнус Карлсен разделили победу в блице.

– Что думаете о разделении звания чемпиона мира по блицу между Магнусом и Яном?

– Это неправильно. Считаю, что чемпион должен быть один. Есть правила, которых следует придерживаться.

– По-вашему, на ком больше ответственности здесь: на ФИДЕ (Международной шахматной федерации) или на шахматистах, прежде всего на Магнусе, как многие считают, прогнувшем международную федерацию?

– Сложно сказать. В регламенте турнира прописано, что в случае ничейного результата матч продолжается, пока кто-то не выиграет. Наверное, было бы правильно сделать «армагеддон» (формат игры на тай-брейке – Спортс’’) после четырех партий.

Насчет Магнуса всю ситуацию не знаю. Якобы он предлагал Яну делать ничьи, пока ФИДЕ не согласится на разделение первого места. Это неправильно, на мой взгляд. Многие фанаты хотели зрелища и интересной борьбы. Тут такой сюрприз. Я сначала подумал, что это шутка о «двух чемпионах». Не поверил. Потом был в небольшом шоке.

– Если бы вы оказались на месте Яна, согласились бы на предложение Карлсена?

– Не осуждаю Яна: он проигрывал 0:2, тут такой камбэк. Понимаю, что у него нервы. Мне сложно сказать, как бы я поступил на его месте. Подумал бы, что это шутка какая-то, – сказал Мурзин.

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