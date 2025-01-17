Володар Мурзин: «Хочется войти в шахматную элиту. Сейчас хочу стать чемпионом мира по классике»
В декабре 18-летний российский гроссмейстер выиграл ЧМ по рапиду в Нью-Йорке.
«Не было какого‑то напряжения, просто играл. Больше напряжение появилось после второго дня, когда было четыре лидера, включая меня. У нас было по 7 очков.
В последнем туре думал, что мне даже пол‑очка достаточно для титула. Партия проходила не очень хорошо. Мне кажется, я избрал не лучшую стратегию, хотел поменять как можно больше фигур, чтобы упростить позицию.
Когда закончил свою партию, еще не понял, что я уже стал чемпионом мира. Меня еще Ян (Непомнящий) поздравил. Я во время партии пытался обернуться и посмотреть, но экран был настолько далеко, что я не увидел. Сначала я не понял, что я уже чемпион, а потом уже, когда мне стали говорить: «Ты чемпион», тогда начал осознавать. Я вообще не мог заснуть.
После такой победы у меня появилось больше веры в себя, что я могу. И ответственность сейчас тоже большая. То есть надо доказывать, что ты чемпион мира. Есть к чему стремиться. Пока не могу сказать, что доволен своим результатом.
Хочется войти в шахматную элиту. Сейчас хочу стать чемпионом мира по классике. Поэтому еще больше энтузиазма», – рассказал Мурзин.
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