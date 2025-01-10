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Непомнящий о «джинсовом» скандале: «Правила не драконовские, но немного абсурдные. ФИДЕ упорствует там, где этого не надо делать»

Ян Непомнящий высказался о джинсовом скандале с Магнусом Карлсеном.

Норвежец Магнус Карлсен снялся с чемпионата мира по рапиду, отказавшись переодевать джинсы – эта одежда нарушала официальный дресс-код соревнований. Однако позже Международная шахматная федерация (ФИДЕ) изменила правила, а Магнус согласился выступить на ЧМ по блицу.

Чемпионат мира по рапиду и блицу проходил с 26 по 31 декабря в Нью-Йорке.

– На мой взгляд, эти правила не драконовские, но немного абсурдные. ФИДЕ упорствует там, где этого не надо делать. Это касаемо дресс-кода. Далее, что важно отметить, если за этим решением будет стоять конкретно какой-то чиновник ФИДЕ – Дворкович, Сутовский, Ананд, – в его сторону полетят камни. Поэтому они создали такой институт, как Комиссия игроков. И эти правила дресс-кода отданы этой комиссии – она все определяет. Иногда доходит до смешного.

В день, когда этот скандал с Карлсеном разгорелся, ко мне подходил судья: «Так и так, у тебя спортивная обувь и свитер». Я ответил, что свитер разрешен. «Свитер у тебя непонятный, и обувь на грани, – говорит он мне. – Я сделал фотографию, отправил ее Ахмеду Адли». Ахмед Адли – это председатель Комиссии игроков. На мой взгляд, выбор максимально странный и труднообъяснимый. Но не об этом речь... Судья продолжил: «Ахмед Адли принимает решение и сказал, что внешний вид дресс-коду не соответствует. Поэтому тебе штраф и надо переодеться. Если этого не сделаешь – мы не включим в жеребьевку на следующий тур». Это банально то же самое, что случилось чуть позже с Карлсеном.

На мой взгляд, все это довольно нелепо. Что это вылилось в скандал и Магнуса не включили в жеребьевку – это уже чересчур. Тем не менее мне угрожали тем же самым. И насколько я слышал, Даня Дубов тоже ходил переодевался. К счастью для нас, гостиница, где жили участники, была довольно близко от места проведения турнира, и это не стало большой проблемой. Но если бы мы жили не в пяти минутах, а пятнадцати – была бы уже другая ситуация.

– В Комиссии игроков, видимо, есть стилисты и фешен-дизайнеры...

– Я не очень понимаю, в чем смысл. Мне кажется, там внутри нет даже полного понимания, чего они хотят. Свитера у них разрешены формально, поэтому, как мне казалось, я оделся полностью по гайдлайну. Но Ахмед Адли решил, что какая-то надпись на свитере выходит далеко за рамки дресс-кода. Опять же, это все серьезно комментировать сложно. Надеюсь только, что настолько нелепых ситуаций больше не будет.

– А штраф вам не отменили?

– Конечно, нет. А с чего?

– Раз ФИДЕ переиграла ситуацию с джинсами и допустила Карлсена…

– Оштрафовали не меня одного, скорее всего. И в моем случае это было не из-за джинсов, а из-за свитера и кожаных кроссовок. На кеды или кроссовки они, правда, мало похожи, но формально претензии предъявили, – сказал Непомнящий.

«Мое терпение закончилось, я уйду». Магнус Карлсен разругался с ФИДЕ из-за джинсов

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
чемпионат мира по быстрым шахматам
logoстиль
logoФИДЕ
logoЯн Непомнящий
logoчемпионат мира по блицу
logoМагнус Карлсен
Даниил Дубов
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