Непомнящий о выступлении на «Аэрофлот Опен»: «В целом я играл нормально. Рейтинг немного повысил. Я доволен своим выступлением»

Ян Непомнящий заявил, что доволен выступлением на турнире «Аэрофлот Опен».

Российский гроссмейстер набрал по итогам девяти туров 7 очков и одержал победу на турнире.

«Турнир провел без поражений. Одна была сложная партия – против Ивана Землянского, но там был грубый зевок на выходе из дебюта.

Но в целом я играл на «Аэрофлот Опен» нормально. Рейтинг немного повысил. В целом я доволен своим выступлением», – сказал Непомнящий.