Непомнящий о выступлении на «Аэрофлот Опен»: «В целом я играл нормально. Рейтинг немного повысил. Я доволен своим выступлением»
Ян Непомнящий заявил, что доволен выступлением на турнире «Аэрофлот Опен».
Российский гроссмейстер набрал по итогам девяти туров 7 очков и одержал победу на турнире.
«Турнир провел без поражений. Одна была сложная партия – против Ивана Землянского, но там был грубый зевок на выходе из дебюта.
Но в целом я играл на «Аэрофлот Опен» нормально. Рейтинг немного повысил. В целом я доволен своим выступлением», – сказал Непомнящий.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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