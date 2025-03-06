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Непомнящий о выступлении на «Аэрофлот Опен»: «В целом я играл нормально. Рейтинг немного повысил. Я доволен своим выступлением»

Ян Непомнящий заявил, что доволен выступлением на турнире «Аэрофлот Опен».

Российский гроссмейстер набрал по итогам девяти туров 7 очков и одержал победу на турнире. 

«Турнир провел без поражений. Одна была сложная партия – против Ивана Землянского, но там был грубый зевок на выходе из дебюта.

Но в целом я играл на «Аэрофлот Опен» нормально. Рейтинг немного повысил. В целом я доволен своим выступлением», – сказал Непомнящий. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
Аэрофлот-опен
ТАСС
logoЯн Непомнящий
Иван Землянский
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